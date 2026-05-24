Comunali il candidato sindaco Domenico Battaglia al voto con tutta la famiglia

Domenico Battaglia ha votato oggi accompagnato dalla famiglia, che include la moglie Anna, i figli Giulio e Marina e il fratello Luca. L’atto si è svolto nel seggio locale, senza ulteriori dettagli sui tempi o modalità. La presenza della famiglia è stata confermata da fonti vicine al candidato. Non sono state segnalate eventuali situazioni particolari o problemi durante la votazione.

Anche Domenico Battaglia, ha votato accompagnato dalla famiglia. Con lui la moglie Anna, i figli Giulio e Marina e anche il fratello Luca. Il candidato sindaco, coalizione di centrosinistra, ha votato alle 11.51 nella sezione 17 della scuola elementare Giovanni Pascoli. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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LIVE BREAK ELEZIONI 2026: in diretta con il candidato sindaco del Csx Domenico Battaglia

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