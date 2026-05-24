Comunali il candidato sindaco Domenico Battaglia al voto con tutta la famiglia

Da reggiotoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Domenico Battaglia ha votato oggi accompagnato dalla famiglia, che include la moglie Anna, i figli Giulio e Marina e il fratello Luca. L’atto si è svolto nel seggio locale, senza ulteriori dettagli sui tempi o modalità. La presenza della famiglia è stata confermata da fonti vicine al candidato. Non sono state segnalate eventuali situazioni particolari o problemi durante la votazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Anche Domenico Battaglia, ha votato accompagnato dalla famiglia. Con lui la moglie Anna, i figli Giulio e Marina e anche il fratello Luca. Il candidato sindaco, coalizione di centrosinistra, ha votato alle 11.51 nella sezione 17 della scuola elementare Giovanni Pascoli. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

LIVE BREAK ELEZIONI 2026: in diretta con il candidato sindaco del Csx Domenico Battaglia

Video LIVE BREAK ELEZIONI 2026: in diretta con il candidato sindaco del Csx Domenico Battaglia

Notizie e thread social correlati

Elezioni, Saverio Pazzano è il primo candidato sindaco a recarsi al votoSaverio Pazzano è stato il primo dei quattro candidati alla corsa per il municipio a recarsi alle urne.

Leggi anche: Cutrofiano al voto, nasce la terza lista: Giovanni Russo candidato sindaco

Temi più discussi: Elezioni comunali a Reggio Calabria, chi sono i candidati sindaco; VIDEO| Comunali, il comizio finale di Battaglia: Reggio ha bisogno di chi l'ha sempre amata, ha bisogno di un reggino; A Villa San Giuseppe gli incontri con i candidati a sindaco di Reggio; Comunali Reggio Calabria, candidato csx Battaglia: Il centrodestra è in difficoltà, la città può dare un segnale nazionale.

domenico battaglia comunali il candidato sindacoElezioni, Battaglia chiude in piazza Duomo: ‘Reggio può iniziare a correre, andiamo a vincere!’Ultimi 'botti' a distanza tra attacchi, repliche e controrepliche. Da un lato Cannizzaro, a piazza De Nava. Dall'altro Battaglia davanti al Duomo parla ai suoi: 'Andiamo a vincere' ... citynow.it

domenico battaglia comunali il candidato sindacoComunali Reggio Calabria, candidato csx Battaglia: Il centrodestra è in difficoltà, la città può dare un segnale nazionaleAlla vigilia delle elezioni amministrative di domenica 24 e lunedì 25 maggio, il candidato del centrosinistra a Reggio Calabria Domenico Battaglia rilancia ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web