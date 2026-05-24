Comunali affluenza delle 19 | boom Montemesola cresce anche Manduria

Da tarantinitime.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 19, l’affluenza alle urne nel comune di Montemesola ha registrato un aumento significativo, diventando il dato più alto tra i comuni della provincia ionica coinvolti nel voto. Anche Manduria ha mostrato una crescita di cittadini che si sono recati alle urne rispetto alle precedenti rilevazioni. I dati indicano un più alto coinvolgimento degli elettori in questa fase della giornata di voto. La partecipazione alle consultazioni continua a essere monitorata in tutta la provincia.

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Tarantini Time Quotidiano Sale l’affluenza nei Comuni della provincia ionica chiamati al voto per il rinnovo dei consigli comunali. I dati ufficiali delle ore 19 mostrano un aumento della partecipazione soprattutto a Montemesola e Manduria, mentre si registra una flessione in altri centri. Il dato più rilevante arriva da Montemesola, dove alle urne si è recato il 46,62% degli aventi diritto. Alle precedenti amministrative, alla stessa ora, aveva votato il 36,14%. Un incremento consistente che conferma l’alta attenzione attorno alla sfida elettorale in corso nel paese. Cresce anche Manduria, che passa dal 34,61% della precedente tornata al 37,12% registrato alle 19 di oggi. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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