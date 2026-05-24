comunali 2026 oggi e domani si vota in 894 comuni

Oggi e domani si svolgono le elezioni comunali in 894 Comuni italiani. Le urne sono aperte in diverse località del paese, con gli elettori chiamati a esprimersi per le amministrative. La consultazione riguarda un'ampia fetta di territori, tra cui molte città di medie e piccole dimensioni. Le operazioni di voto si concluderanno nella giornata di domani, con lo scrutinio che seguirà subito dopo la chiusura delle urne.

Elezioni comunali 2026, ci siamo. Tra oggi, 24 maggio, e domani, 25 maggio, sono 894 i Comuni al voto in Italia. Di questi 121 sono Comuni superiori a 15mila abitanti (di cui 18 capoluoghi) e 773 i Comuni pari o inferiori a 15mila abitanti. Sono oltre 6,6 milioni gli italiani chiamati alle urne: gli elettori dovranno votare per il rinnovo delle Giunte e dei Consigli Comunali e le urne saranno aperte oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Alla chiusura dei seggi, inizieranno le operazioni di spoglio. In caso di mancata elezione al primo turno, i ballottaggi sono stati già fissati per domenica 7 e lunedì 8 giugno, con gli stessi orari di apertura dei seggi previsti per il primo turno, per i Comuni sopra i 15mila abitanti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Elezioni comunali 2026: c'è la data

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