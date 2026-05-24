Comunali 2026 | come dove e quando si vota Lo spiegone

Arezzo si prepara alle elezioni comunali del 2026 con 18 liste e sei candidati alla carica di sindaco. Nel comune di Lucignano, invece, si svolgeranno le elezioni con due candidati principali, sostenuti da due liste civiche. Le modalità di voto e le date precise sono state comunicate, e le urne saranno aperte in un giorno specifico nel prossimo anno. La campagna elettorale è ancora agli inizi.

Diciotto liste e sei candidati alla poltrona di sindaco per la città di Arezzo. A Lucignano invece, unico comune della Valdichiana che andrà al voto, a contendersi la guida del municipio di saranno Juri Sicuranza e Matteo Ferracani supportati da altrettante liste civiche.Il primo, il capoluogo di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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