Comunali 2026 alle 12 affluenza in calo | è al 14,75%

Alle ore 12, l’affluenza alle urne per le elezioni comunali del 2026 si attesta al 14,75%. È una diminuzione rispetto alle precedenti consultazioni, secondo i dati forniti dal sito Eligendo del Viminale. La percentuale rappresenta il numero di cittadini che hanno espresso la propria preferenza rispetto al totale degli aventi diritto. La partecipazione alle urne si mantiene quindi su livelli inferiori rispetto a quelle passate. I dati aggiornati sono disponibili sul portale ufficiale del Ministero dell’Interno.

Affluenza in calo a livello nazionale per le Comunali 2026: alle 12, secondo quanto riporta il sito Eligendo del Viminale, il dato con 6.063 sezioni su 6.278 è del 14,75%, un punto percentuale in meno rispetto al dato precedente registrato a livello nazionale del 15,74%. I seggi sono aperti dalle 7 di questa mattina e si chiuderanno alle 23, riaprendo domani dalle 7 alle 15. Sono 894 i Comuni al voto: di questi 121 sono Comuni superiori a 15mila abitanti (di cui 18 capoluoghi) e 773 i Comuni pari o inferiori a 15mila abitanti. Oltre 6,6 milioni gli italiani chiamati alle urne New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

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