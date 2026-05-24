Alle ore 23, l’affluenza alle urne supera il 62% a Montemesola, mentre anche Laterza registra un aumento di votanti. La prima giornata di elezioni amministrative nella provincia ionica si conclude con dati in crescita in diversi Comuni. I cittadini si sono recati alle urne durante tutta la giornata, contribuendo a un incremento delle percentuali di affluenza rispetto alle tornate precedenti.

Tarantini Time Quotidiano Si chiude con dati in crescita in diversi Comuni della provincia ionica la prima giornata di voto per le elezioni amministrative. I numeri ufficiali dell’affluenza delle ore 23 confermano una partecipazione sostenuta soprattutto a Montemesola e Laterza. Il dato più alto della serata arriva da Montemesola, dove alle urne si è recato il 62,67% degli aventi diritto. Un incremento significativo rispetto al 49,73% registrato alla stessa ora nelle precedenti comunali. Numeri che confermano il forte coinvolgimento elettorale attorno alla sfida per il rinnovo dell’amministrazione comunale. Affluenza in crescita anche a Laterza. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Comunali 2026, affluenza delle ore 23: Montemesola oltre il 62%, cresce anche Laterza

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Comunali, affluenza delle 19: boom Montemesola, cresce anche ManduriaAlle 19, l’affluenza alle urne nel comune di Montemesola ha registrato un aumento significativo, diventando il dato più alto tra i comuni della...

Elezioni comunali, urne aperte nel Tarantino: sfide a Manduria, Laterza, Montemesola, Roccaforzata e FragagnanoSono aperte le urne per le elezioni comunali in cinque comuni della provincia di Taranto.

Temi più discussi: Elezioni amministrative 2026, 661 i comuni al voto nelle regioni a statuto ordinario; Elezioni comunali 2026, i risultati in tempo reale; Elezioni comunali 2026 in provincia di Bari: alle 19 affluenza al 35,45%; Comunali 2026, al voto oltre 36mila bergamaschi: alle 12 affluenza media al 17,02%.

Elezioni comunali 2026, l'affluenza delle 19: in calo quasi ovunque ift.tt/ncUeoQ1 ift.tt/UCpoQYV x.com

Elezioni comunali 2026, i risultati in diretta: affluenza al 34,5% alle 19: Salerno al 34,3, Venezia si ferma al 31,31I risultati delle elezioni comunali 2026 in diretta: seggi aperti dalle ore 7 alle 23 nel primo giorno di voto in 743 comuni italiani ... fanpage.it

Affluenza comunali 2026 in diretta: il dato delle 19 comune per comune. Tonfo in Emilia-Romagna e ToscanaLa percentuale di elettori alle urne (14,7%) è inferiore di un punto rispetto alle precedenti amministrative. Si vota oggi e domani per il rinnovo di oltre 740 giunte comunali, con eventuale ballottag ... quotidiano.net

Le elezioni amministrative del 2026 sono ormai alle porte: con la guida elaborata da ANCI, prende forma il quadro operativo che accompagnerà Comuni, candidati, segretari comunali e uffici elettorali verso il voto del 24 e 25 maggio, con eventuali ballottaggi f reddit