Comprare casa nelle isole italiane Capri resta la più cara | i prezzi al mq
Il prezzo medio al metro quadro delle case più elevate si registra a Capri, con valori superiori rispetto alle altre isole italiane. Segue Ponza e l’Isola d’Elba, che si collocano subito dopo nella classifica delle località più costose per l’acquisto immobiliare. I dati sono stati rilevati da un’analisi di mercato recente. Nessuna variazione significativa si è registrata rispetto agli anni precedenti.
Capri si conferma l’isola italiana con i prezzi delle case più alti, seguita da Ponza e dall’Isola d’Elba. Lo rivela ’ultima analisi di Immobiliare.it Insights, la divisione specializzata in data intelligence del gruppo Immobiliare.it, che ha confrontato i valori medi delle abitazioni in vendita nel 2026 e l’andamento rispetto al 2021. Lo studio evidenzia forti differenze tra le località più esclusive e i territori dove il mercato immobiliare rimane più accessibile. Se a Capri si sfiorano i 9mila euro al metro quadrato, in alcune province siciliane si resta invece sotto i mille euro. Capri è l’isola più costosa d’Italia per comprare casa. Secondo l’analisi di Immobiliare. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
LUXURY PRIVATE ISLAND ON THE AMALFI COAST
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