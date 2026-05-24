Comolli ha commentato a Dazn prima della partita tra Torino e Juventus, definendola importante e notando il dispiacere dei tifosi. Ha espresso il suo punto di vista a pochi minuti dal calcio d’inizio, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui possibili sviluppi della gara.

di Francesco Spagnolo Comolli ha parlato ai microfoni di Dazn a pochi minuti dalla sfida fra Torino e Juve. Ecco cosa ha detto l’ad bianconero sulla sfida. A pochi minuti da Torino Juve, Damien Comolli ha parlato ai microfoni di Dazn. Ecco cosa ha detto. SCONTRI – « C’è un nostro tifoso in ospedale (in seguito agli scontri che hanno preceduto la gara), per questo stanno chiedendo di non giocare ma la partita non è a rischio. Dopo la partita andrò all’ospedale a parlare con il tifoso se sarà possibile». DERBY – « Oggi la partita è molto importante per noi, per i tifosi. Mi dispiace molto che non siano contenti, anche noi non lo siamo. Oggi è importante vincere, poi vediamo quale sarà la classifica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Comolli a Dazn: «Partita importante. Dispiace che i tifosi non siano contenti»

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