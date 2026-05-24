Como ultimo soffio di Champions a Cremona | tripletta su rigore di Da Cuhna
A Cremona, il Como si porta in vantaggio nel primo tempo grazie a una rete di Rodriguez. Poco prima dell'intervallo, Da Cuhna segna tre rigori, mettendo a segno una tripletta. La partita si conclude con il Como in vantaggio, mentre Milan e Roma terminano i primi 45 minuti sul punteggio di parità.
Il Como chiude meritatamente in vantaggio il primo tempo grazie a una zampata di Rodriguez. Milan e Roma chiudono i primi 45' pareggiando entambe. Tuttavia, il terzo posto a pari merito del Como al momento non baseterebbe, per la Champions servirebbe una vittoria del Juve, ma il derby con il. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Notizie e thread social correlati
Como, ultimo soffio di Champions a Cremona: doppietta di Da Cuhna, e sono quattro!Il Como segna due volte nel primo tempo a Cremona con Da Cuhna, portandosi sul 2-0.
Como, ultimo soffio di Champions a Cremona: raddoppio di Douvikas, accorciano su rigore i padroni di casaA Cremona, il Como è in vantaggio contro la squadra di casa grazie a un gol di Rodriguez prima dell’intervallo.