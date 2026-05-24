Como ultimo soffio di Champions a Cremona | raddoppio di Douvikas accorciano su rigore i padroni di casa

Da quicomo.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Cremona, il Como è in vantaggio contro la squadra di casa grazie a un gol di Rodriguez prima dell’intervallo. Nel secondo tempo, Douvikas segna il suo secondo gol di fila, raddoppiando per il Como. I padroni di casa riducono lo svantaggio su rigore, ma il primo tempo si conclude con il Como avanti. Nel frattempo, Milan e Roma chiudono i primi 45 minuti con il parziale di pareggio.

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Il Como chiude meritatamente in vantaggio il primo tempo grazie a una zampata di Rodriguez. Milan e Roma chiudono i primi 45' pareggiando entambe. Tuttavia, il terzo posto a pari merito del Como al momento non baseterebbe, per la Champions servirebbe una vittoria del Juve, ma il derby con il. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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