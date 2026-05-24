Como ultimo soffio di Champions a Cremona | raddoppio di Douvikas accorciano su rigore i padroni di casa
A Cremona, il Como è in vantaggio contro la squadra di casa grazie a un gol di Rodriguez prima dell’intervallo. Nel secondo tempo, Douvikas segna il suo secondo gol di fila, raddoppiando per il Como. I padroni di casa riducono lo svantaggio su rigore, ma il primo tempo si conclude con il Como avanti. Nel frattempo, Milan e Roma chiudono i primi 45 minuti con il parziale di pareggio.
Il Como chiude meritatamente in vantaggio il primo tempo grazie a una zampata di Rodriguez. Milan e Roma chiudono i primi 45' pareggiando entambe. Tuttavia, il terzo posto a pari merito del Como al momento non baseterebbe, per la Champions servirebbe una vittoria del Juve, ma il derby con il. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Notizie e thread social correlati
Como, ultimo soffio di Champions a Cremona: gol di Rodríguez, raddoppia DouvikasIl Como si trova avanti di un gol nel primo tempo grazie a una rete di Rodríguez, con Douvikas che segna il raddoppio.
Como, ultimo soffio di Champions a Cremona: la partita in direttaIl Como affronta la Cremonese allo stadio Zini di Cremona, in una partita che segna gli ultimi 90 minuti della stagione 2025/26.