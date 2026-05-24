Como ultimo soffio di Champions a Cremona | la partita in diretta
Il Como affronta la Cremonese allo stadio Zini di Cremona, in una partita che segna gli ultimi 90 minuti della stagione 202526. La squadra lombarda arriva dopo aver vinto in casa contro il Parma. La sfida si svolge in un momento cruciale, con entrambe le formazioni che cercano di migliorare la posizione in classifica. La partita viene trasmessa in diretta.
Ultimi novanta minuti prima che cali il sipario sulla stagione 202526. Il Como fa visita alla Cremonese allo “Zini” dopo la vittoria casalinga contro il Parma. I padroni di casa, attualmente 18esimi in classifica ad un punto da Lecce, sono reduci dalla vittoria in trasferta contro l’Udinese e. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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