Como ultimo soffio di Champions a Cremona | la partita in diretta

Ultimi novanta minuti prima che cali il sipario sulla stagione 202526. Il Como fa visita alla Cremonese allo “Zini” dopo la vittoria casalinga contro il Parma. I padroni di casa, attualmente 18esimi in classifica ad un punto da Lecce, sono reduci dalla vittoria in trasferta contro l’Udinese e. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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