Como ultimo soffio di Champions a Cremona | gol di Rodríguez raddoppia Douvikas
Il Como si trova avanti di un gol nel primo tempo grazie a una rete di Rodríguez, con Douvikas che segna il raddoppio. La partita si gioca a Cremona, dove il Como si fa trovare pronto in fase offensiva. Nel frattempo, Milan e Roma chiudono il primo tempo con il punteggio di parità.
Il Como chiude meritatamente in vantaggio il primo tempo grazie a una zampata di Rodriguez. Milan e Roma chiudono i primi 45' pareggiando entambe. Tuttavia, il terzo posto a pari merito del Como al momento non baseterebbe, per la Champions servirebbe una vittoria del Juve, ma il derby con il. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Notizie e thread social correlati
Como, ultimo soffio di Champions a Cremona: gol di Jesús RodríguezIl Como ha perso contro la Cremonese allo stadio Zini, in un match valido per l’ultima giornata della stagione 2025/26 di Champions.
Como, ultimo soffio di Champions a Cremona: la partita in direttaIl Como affronta la Cremonese allo stadio Zini di Cremona, in una partita che segna gli ultimi 90 minuti della stagione 2025/26.