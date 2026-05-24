Como ultimo soffio di Champions a Cremona | gol di Rodríguez raddoppia Douvikas

Da quicomo.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Como si trova avanti di un gol nel primo tempo grazie a una rete di Rodríguez, con Douvikas che segna il raddoppio. La partita si gioca a Cremona, dove il Como si fa trovare pronto in fase offensiva. Nel frattempo, Milan e Roma chiudono il primo tempo con il punteggio di parità.

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Il Como chiude meritatamente in vantaggio il primo tempo grazie a una zampata di Rodriguez. Milan e Roma chiudono i primi 45' pareggiando entambe. Tuttavia, il terzo posto a pari merito del Como al momento non baseterebbe, per la Champions servirebbe una vittoria del Juve, ma il derby con il. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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