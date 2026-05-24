Como ultimo soffio di Champions a Cremona | gol di Jesús Rodríguez

Notizia in breve

Il Como ha perso contro la Cremonese allo stadio Zini, in un match valido per l’ultima giornata della stagione 202526 di Champions. La partita è terminata con un gol di Jesús Rodríguez, che ha deciso l’incontro. Il Como, reduce dalla vittoria contro il Parma in casa, ha concluso la stagione con questa sconfitta. La gara si è disputata dopo 90 minuti di gioco, segnando l’ultimo impegno ufficiale prima della fine dell’annata.