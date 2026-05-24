Como ultimo soffio di Champions a Cremona | doppietta di Da Cuhna e sono quattro!
Il Como segna due volte nel primo tempo a Cremona con Da Cuhna, portandosi sul 2-0. Rodriguez apre le marcature con un gol al 20’. Milan e Roma terminano il primo tempo in parità, entrambe con un gol. La partita si conclude con il Como in vantaggio, dopo che Da Cuhna ha segnato il suo quarto gol stagionale.
Il Como chiude meritatamente in vantaggio il primo tempo grazie a una zampata di Rodriguez. Milan e Roma chiudono i primi 45' pareggiando entambe. Tuttavia, il terzo posto a pari merito del Como al momento non baseterebbe, per la Champions servirebbe una vittoria del Juve, ma il derby con il. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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