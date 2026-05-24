Commercio in crisi | Abbassare l' affitto dei negozi sfitti

Il presidente di Confcom Confcommercio Padova ha dichiarato che l’unica soluzione possibile è intervenire sugli affitti dei negozi sfitti, ritenendo che non si possa più restare inattivi. La città sta assistendo alla chiusura di centinaia di esercizi commerciali, un fenomeno che mette a rischio l’identità locale. Non sono state fornite altre misure specifiche, ma si sottolinea la necessità di agire per evitare ulteriori perdite nel settore del commercio.

«L'unica cosa che non possiamo permetterci è di non fare nulla». Il presidente di Confcom Confcommercio Padova, Patrizio Bertin, non vuole arrendersi ad una città che sta perdendo, con la chiusura di centinaia di negozi, anche la propria anima. «Il 22 maggio - ha detto - ho deciso di sostituire. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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