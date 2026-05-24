Come si allena e cosa mangia Bella Hadid | la routine che fa la differenza

Bella Hadid si allena con sessioni di workout che durano circa un'ora, cinque giorni alla settimana. La sua dieta si basa su alimenti ricchi di proteine, frutta e verdura, evitando zuccheri raffinati e cibi processati. Durante la giornata, consuma spesso pesce, uova e cereali integrali. La modella integra il suo regime con esercizi di resistenza e cardio.

Cosa mangia e come si allena Bella Hadid? Ecco dieta e workout della supermodella! Bella Hadid ha un fisico da urlo, questo non si discute. Ma come fa a mantenersi così in forma? Scopriamo insieme quale dieta segue e il suo workout per allenarsi ogni giorno. Bella Hadid è una supermodella diventata anche simbolo di forza e di rinascita, seguita come esempio da moltissime donne. Dopo alcune difficoltà che ha dovuto affrontare, ha deciso di concentrarsi ancora di più sul suo benessere. “Sto imparando ad ascoltare il mio corpo e ad amarlo in ogni fase” aveva dichiarato sui social un po’ di tempo fa. Ma come riesce a mantenersi sempre in forma perfetta? La supermodella rifiuta qualsiasi estremismo, scegliendo un’alimentazione semplice e bilanciata, con tre pasti principali e due spuntini leggeri. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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