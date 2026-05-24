Come nasce Darth Sinner | l'ascesa di Jannik nel Lato Oscuro prima del Roland Garros

Nelle settimane precedenti al Roland Garros, sui social è montata la narrazione di Jannik Sinner come 'Darth Sinner', alla Star Wars: come e perchè il numero uno al mondo è diventato il Signore Oscuro del tennis. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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