come e dove vedere la replica di amici 25 in tv e streaming

La stagione 25 di Amici di Maria De Filippi è iniziata il 28 settembre 2025. La replica dello show può essere vista sia in TV che in streaming, anche se il dettaglio su canali e piattaforme non è stato specificato. La trasmissione, molto seguita, è uno dei talent più attesi del palinsesto televisivo. Per rivedere le puntate, è possibile consultare le programmazioni dei canali dedicati e le piattaforme di streaming che offrono i contenuti.

Amici di Maria De Filippi è uno dei talent show più attesi del palinsesto televisivo ed è tornato il 28 settembre 2025 con la sua stagione 25. Sono passati anni dal suo debutto su Mediaset ma l’entusiasmo per il programma non si è mai spento. Come sempre la padrona di casa ha dato il via agli appuntamenti pomeridiani del weekend, che andranno in onda ogni domenica alle 14:00 in attesa dell’arrivo del Serale. Per chi non riesce a seguire l’appuntamento di Canale 5, resta la possibilità di vedere l’ultima puntata in replica in TV e streaming. Come vedere la replica di Amici 25 del 24 Maggio. Come ogni edizione di Amici di Maria De Filippi, anche quella in corso riserverà diverse sorprese al pubblico. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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