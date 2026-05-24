Coltellate tra la gente Paura in centro | un ferito Arrestato l’assalitore

Un uomo è stato accoltellato nel sottopasso della stazione centrale e trasportato in ospedale. L’aggressore ha estratto un coltello e ha colpito il 28enne gambiano davanti a numerosi passanti. L’autore dell’attacco è stato subito arrestato dalla polizia sul posto. La scena si è svolta in pochi secondi, generando paura tra la folla presente nel cuore della città.

Accoltellato in pieno centro, nel sottopasso della stazione, davanti a decine di persone. La furia è esplosa in pochi secondi ed è culminata con un fendente che ha ferito un 28enne gambiano, poi trasportato in ospedale. Per quell’aggressione è stato fermato dalla Squadra Volante e portato in Questura un tunisino di 19 anni, già noto alle forze dell’ordine. In serata è scattato l’arresto e il 19enne è stato portato in carcere. Dietro la lite, secondo una prima ricostruzione, ci sarebbe una discussione nata per motivi banali durante un’uscita con tre ragazze italiane. Il 28enne, un lavoratore incensurato, avrebbe infatti avuto un appuntamento con una delle giovani, che si sarebbe presentata insieme a due amiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Automobile sulla folla a Modena: Il conducente scappa a piedi dopo l'impatto, la gente lo rincorre

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