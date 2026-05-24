Colori eccentrici e attenzione alle nuove tendenze | ecco i saloni del Ravennate premiati come Top Hairstylists d' Italia
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Da oltre 20 anni, la guida "Top Hairstylist - I migliori parrucchieri d'Italia" premia i saloni che si distinguono per creatività, innovazione, qualità dei servizi e attenzione all’esperienza del cliente, selezionando solo 162 saloni tra oltre 90 mila presenti in tutta Italia. Nella redazione. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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