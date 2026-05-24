Il Proyecto Júpiter in Colombia utilizza l'intelligenza artificiale per influenzare le opinioni degli elettori. Le autorità non hanno ancora reso noto chi finanzia segretamente questa manipolazione digitale. La campagna si concentra sull'uso di tecnologie avanzate per modellare i messaggi e indirizzare le preferenze di voto. La questione solleva preoccupazioni sulla trasparenza e sui metodi impiegati per influenzare le scelte degli elettori colombiani.

? Punti chiave Chi finanzia segretamente la manipolazione digitale tramite il Proyecto Júpiter?. Come viene usata l'intelligenza artificiale per influenzare il voto colombiano?. Perché i lavoratori delle grandi aziende subiscono pressioni per il voto?. Quale ruolo giocano gli Stati Uniti e Milei in questa strategia?.? In Breve Jaime Bermúdez Merizalde orchestrerebbe Proyecto Júpiter con fondi di grandi imprenditori colombiani.. Lavoratori del gruppo Keralty subirebbero pressioni per votare contro il progressismo.. Javier Milei avrebbe finanziato 350 mila dollari per squadre di fake news.. Juan Orlando Hernández e Nasry Asfura discutevano unità digitali con supporto statunitense. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Colombia, emerge il Proyecto Júpiter: IA e pressioni per il voto

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