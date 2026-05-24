In Colombia si vota il 29 maggio per le elezioni presidenziali. Un candidato progressista ha dichiarato di prevedere di vincere al primo turno, durante un intervento pubblico. Le campagne elettorali sono state segnate da accuse di influenza esterna e di operazioni psicologiche, tra cui riferimenti all’Hondurasgate e al progetto Júpiter. Non sono state fornite altre informazioni sui candidati o sulle dinamiche specifiche delle elezioni.

“Me llamo Iván Cepeda y voy a ser su presidente, en primera vuelta”. È con queste parole che il candidato progressista alle presidenziali del 31 maggio in Colombia — nel corso di un recente intervento pubblico — ha promesso di vincere le elezioni al primo turno. Una tornata elettorale, quella colombiana, che rappresenta uno snodo cruciale all’interno di una scontro di ben più ampia portata: quello che vede contrapporsi i progetti latinoamericani di sovranità democratica e la rinnovata offensiva sferrata da Washington per estendere il proprio controllo sulla regione, con il decisivo supporto delle locali forze conservatrici. La Colombia nel mirino. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Colombia al voto: dall’Hondurasgate al Proyecto Júpiter, la guerra psicologica per condizionare le elezioni

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