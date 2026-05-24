Collovati si sbilancia sulla corsa Champions | Roma e Milan sono favorite e non solo per la classifica

Collovati ha dichiarato che Roma e Milan sono le squadre favorite per qualificarsi alla Champions League, basandosi non solo sulla posizione in classifica ma anche sulle prestazioni recenti. Le sue osservazioni sono state fatte in vista degli ultimi 90 minuti della stagione. Non sono stati forniti dettagli sui criteri usati per questa valutazione, né sono stati annunciati eventuali pronostici ufficiali o decisioni delle competizioni.

di Luca Fioretti Collovati si sbilancia sulla corsa Champions: «Roma e Milan sono favorite». Le sue dichiarazioni in vista degli ultimi 90 minuti della stagione. Intervenuto a “ La Repubblica ” Fulvio Collovati ha analizzato la corsa Champions League a 90 minuti dalla fine del campionato. Di seguito le sue dichiarazioni. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO COLLOVATI – « Corsa Champions? Roma e Milan sono favorite rispetto a Juventus e Como. E non parlo solo guardando la classifica. Affronteranno squadre senza obiettivi, questo ha un peso. Hellas Verona-Roma? I giallorossi stanno meglio dal punto di vista fisico, poi la differenza di valori è enorme. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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