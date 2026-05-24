Colloqui difficili? Comunicare bene con le famiglie tecniche efficaci in 4 webinar Solo 50 posti Seconda edizione

Sono aperte le iscrizioni per la seconda edizione di quattro webinar dedicati a tecniche di comunicazione efficace con le famiglie. L’iniziativa, rivolta a insegnanti, mira a migliorare le relazioni in un contesto spesso complesso e carico di emozioni. Solo 50 posti disponibili. La formazione si concentra su strategie pratiche per affrontare colloqui difficili e gestire dinamiche relazionali di ruolo e aspettative.

La relazione con le famiglie è una delle dimensioni più impegnative del lavoro degli insegnanti. Non per mancanza di competenze, ma perché quella relazione attiva dinamiche profonde — di ruolo, di emozione, di aspettativa — che spesso ci colgono impreparati. Ci si ritrova a difendersi invece di dialogare, a irrigidirsi invece di ascoltare, a uscire dai colloqui svuotati o frustrati. E nel tempo, quella fatica si accumula. Non potrai seguire in diretta? Nessun problema: la registrazione di ciascun incontro sarà disponibile in piattaforma dopo la sessione, per rivederla quando e quante volte vuoi. Iscriviti alle newsletter per ricevere nella tua casella di posta gli aggiornamenti quotidiani e per avere informazioni personalizzate 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Behind the Curtain of Family Business: Trust, Conflict, and Legacy with Kim Siegers-Robinson

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