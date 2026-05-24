Colleferro chiuso un ristorante dai Nas con lavoratori in nero e corrente abusiva

Notizia in breve

Un ristorante a Colleferro è stato chiuso dai Nas dopo aver riscontrato lavoratori in nero e fornitura di energia elettrica senza autorizzazione. I controlli, effettuati in tutto il territorio tra Colleferro, Artena e Valmontone, sono stati coordinati dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma. L’operazione ha coinvolto i militari della Compagnia di Colleferro, che hanno verificato le condizioni del locale e riscontrato irregolarità.