Colecisti doppia | raro intervento robotico eseguito in diretta davanti a 50 specialisti

Notizia in breve

Una donna di 58 anni con colecisti doppia è stata sottoposta a un intervento di chirurgia robotica presso l’Ospedale Civile di Baggiovara. L’operazione, condotta dall’equipe guidata dalla dottoressa Micaela Piccoli, è stata eseguita in diretta di fronte a circa 50 specialisti. Si tratta di un intervento raro, realizzato con tecnologia robotica e concluso con successo.