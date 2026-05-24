Colecisti doppia | raro intervento robotico eseguito in diretta davanti a 50 specialisti
Una donna di 58 anni con colecisti doppia è stata sottoposta a un intervento di chirurgia robotica presso l’Ospedale Civile di Baggiovara. L’operazione, condotta dall’equipe guidata dalla dottoressa Micaela Piccoli, è stata eseguita in diretta di fronte a circa 50 specialisti. Si tratta di un intervento raro, realizzato con tecnologia robotica e concluso con successo.
Una paziente di 58 anni affetta da duplicazione della colecisti è stata sottoposta con successo nei giorni scorsi a un raro intervento di chirurgia robotica eseguiti presso l’Ospedale Civile di Baggiovara dall’equipe guidata dalla dottoressa Micaela Piccoli, Direttore della Chirurgia Generale. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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