Cobolli-Pellegrino il derby tricolore accende il primo turno di Parigi

Da ilveggente.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al primo turno di Parigi, Cobolli e Pellegrino si sfideranno in un derby italiano. La partita si svolgerà nel primo giorno di gare e rappresenta un momento di attenzione tra gli atleti nazionali. Entrambi i giocatori sono stati qualificati per questa fase e si affronteranno in un match che attirerà l’interesse degli spettatori italiani presenti o collegati. La sfida è programmata come uno dei primi incontri della giornata di gare.

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Sarà Cobolli contro Pellegrino al primo turno di Parigi: tutto quello che c’è da sapere sul derby azzurro che accenderà il primo lunedì parigino. Diciamoci la verità: un derby porta sempre con sé grandi emozioni, ma in questo caso ne avremmo fatto volentieri a meno. O meglio: lo avremmo anche accettato, ma non al primo turno. E invece, questo primo lunedì di Roland Garros ci regalerà subito un incrocio che unisce la tensione emotiva tipica della sfida fratricida al fascino del palcoscenico dello Slam francese. (AnsaFoto) – Ilveggente.it A sfidarsi sulla terra rossa d’Oltralpe saranno Flavio Cobolli e Andrea Pellegrino, in un confronto inedito nell’ambito del circuito maggiore. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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