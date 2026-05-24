Clown palloncini e famiglie sul prato | festa ai giardini a lago per la riapertura parziale

Sul prato davanti al Tempio Voltiano, diverse famiglie si sono radunate per la riapertura parziale dei giardini a lago. Clown e giocolieri hanno intrattenuto i presenti, mentre palloncini colorati sono stati distribuiti ai bambini. La festa ha visto persone sedute sul prato, alcune con coperte, altre con bambini che giocavano. Nessuno ha segnalato problemi o incidenti durante l’evento. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle norme di sicurezza e senza interruzioni.

Clown, giocolieri, palloncini colorati e tante famiglie distese sul prato davanti al Tempio Voltiano. È il colpo d’occhio che oggi, 24 maggio 2026, ha accompagnato la riapertura parziale dei giardini a lago di Como dopo il lungo periodo di chiusura legato ai lavori di riqualificazione.Per. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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