Clonato il profilo Facebook dell' assessore regionale Lombardi | Non accettate richieste di denaro

Un profilo Facebook apparentemente appartenente all’assessore regionale al Turismo è stato clonato. L’immagine e il nome sono autentici, ma il profilo non è gestito dall’assessore. In un messaggio, si invita a non accettare richieste di denaro provenienti da quell’account falso. La situazione ha portato l’assessore a mettere in guardia i cittadini, ribadendo che il profilo reale non chiede mai denaro attraverso i social.

L’immagine è autentica, così come il nome, ma dietro quel profilo non c’è lui. È finito così nel mirino dei fake l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi, che si è trovato a fare i conti con un account Facebook clonato. Alcuni dettagli tradiscono l’inganno: in un caso il nome è scritto con. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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