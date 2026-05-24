Le temperature sono salite oltre i record stagionali, con ondate di calore che hanno interessato diverse regioni. Contestualmente, piogge intense e improvvise si sono abbattute in alcune aree, causando alluvioni e allagamenti. Il cielo si presenta spesso nuvoloso, con temporali che si susseguono in modo imprevedibile, rendendo difficile la previsione delle condizioni meteorologiche.

Il cielo non è più il limite, ma un confine instabile che sembra aver perso la sua prevedibilità millenaria. Quello che un tempo consideravamo un evento eccezionale si sta trasformando in una costante inquietante, una nuova grammatica del clima che riscrive le regole della sopravvivenza quotidiana. La tensione tra l’equilibrio atmosferico e la violenza degli elementi sta raggiungendo un punto di rottura, costringendo l’umanità a confrontarsi con una realtà dove la stabilità è diventata un concetto obsoleto. Non si tratta più di semplici variazioni stagionali, ma di una metamorfosi profonda che mette a nudo la fragilità dei nostri sistemi sociali e infrastrutturali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Clima impazzito: tra ondate di calore record e piogge torrenziali

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March Weather Has Completely Lost Its Mind — And Experts Are Baffled

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