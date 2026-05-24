I dati mostrano che nel corso di un secolo le morti causate da disastri naturali sono diminuite del 97%. Questo calo si verifica nonostante l’aumento delle popolazioni di alcune specie, come gli orsi polari, che sono raddoppiate. La riduzione delle vittime si attribuisce a miglioramenti nelle tecniche di prevenzione, all’urbanizzazione e alle innovazioni nelle emergenze. I dati contrastano le affermazioni di chi sostiene un incremento delle morti legate ai disastri ambientali.

? Punti chiave Perché i morti per disastri naturali sono crollati del 97%?. Come hanno fatto gli orsi polari a raddoppiare la popolazione?. Quanto è costata davvero la transizione energetica promessa vent'anni fa?. Perché i combustibili fossili dominano ancora il mercato globale?.? In Breve Morti per disastri calate dal 500.000 annui degli anni Venti sotto le 10.000 attuali.. Popolazione orsi polari cresciuta da 12.000 esemplari negli anni Sessanta a oltre 26.000.. Costi globali per strategie climatiche superati i 16 trilioni di dollari dal 2006.. Consumo combustibili fossili stabile all'81,1% nel 2023 contro l'82,6% del 2006.. Nel maggio 2006, il documentario An Inconvenient Truth di Al Gore portò la questione del cambiamento climatico al centro del dibattito e sociale globale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Clima, i dati smentiscono Gore: morti per disastri -97% in un secolo

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