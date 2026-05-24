CLAMOROSO! Il Como è pazzesco e va in Champions

Il Como ha vinto la partita con un punteggio di 4-0, con due gol di Da Cuhna, uno di Rodriguez e uno di Douvikas. La squadra ha raggiunto 71 punti in classifica, salendo al quarto posto, in parità con la Juventus. La partita si è conclusa prima che la Juventus completasse il derby contro il Torino, che attualmente è in vantaggio 1-0.

Finisce con un poker per il Como! Doppietta di Da Cuhna, Rodriguez e Douvikas. 71 punti per il Como e quarto posto a pari con la Juventus (che però non haancora terminato il derby che la vede in vantaggio 1-0 sul Toro). Il Como è in Champions!Cronaca del secondo tempo91' Segna Sergi Robero ma. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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