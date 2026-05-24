Cittadini e volontari raccolgono oltre 40 chili di rifiuti per il Retake Day

Sabato, cittadini e volontari hanno raccolto oltre 40 chili di rifiuti durante il Retake Day 2026, iniziativa nazionale dedicata alla cura degli spazi pubblici. L’evento si è svolto a Piazzale Pietro Nenni, coinvolgendo diverse realtà del territorio. La giornata ha visto la partecipazione di volontari locali che hanno contribuito alla pulizia dell’area, promuovendo la partecipazione civica e la tutela degli spazi condivisi.

Una mattinata di partecipazione civica e cura condivisa degli spazi pubblici ha coinvolto sabato cittadini, volontari e realtà del territorio a Piazzale Pietro Nenni, dove i volontari di Ravenna hanno preso parte al Retake Day 2026 - la mobilitazione nazionale promossa da Retakeche nel weekend ha. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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Agostino Raimo contadino anarchico antifascista

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