Ciriani dà una scossa sui reattori | Nucleare referendum inevitabile

Da laverita.info 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il ministro ha affermato che il referendum sul nucleare è inevitabile, criticando la chiusura rapida delle centrali esistenti. Durante il Festival dell’economia, ha sottolineato l’intenzione di avviare centrali di ultima generazione, senza specificare tempistiche o dettagli tecnici. La dichiarazione si inserisce in un dibattito più ampio sulla gestione delle fonti energetiche e sulla futura strategia nucleare nel paese.

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Nonostante quello che dicono le opposizioni, la maggioranza non sembra affatto aver paura di parlare ancora di referendum. Anzi. Il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, in occasione del Festival dell’economia di Trento, ha spiegato che «inevitabilmente» ci sarà un referendum sul nucleare in Italia. «L’Italia tanti anni fa ha deciso frettolosamente di uscire dal nucleare, ma noi speriamo quanto prima di poter finalmente impiantare centrali di nuova generazione nel nostro Paese, come avviene in Francia come avviene in tanti Paesi da cui noi importiamo energia elettrica prodotta dal nucleare». Niente più tabù sul referendum dopo la sconfitta subita sulla riforma della giustizia ma, soprattutto, niente più tabù sulle centrali nucleari in Italia. 🔗 Leggi su Laverita.info

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