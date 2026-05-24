Ciriani dà una scossa sui reattori | Nucleare referendum inevitabile

Notizia in breve

Il ministro ha affermato che il referendum sul nucleare è inevitabile, criticando la chiusura rapida delle centrali esistenti. Durante il Festival dell’economia, ha sottolineato l’intenzione di avviare centrali di ultima generazione, senza specificare tempistiche o dettagli tecnici. La dichiarazione si inserisce in un dibattito più ampio sulla gestione delle fonti energetiche e sulla futura strategia nucleare nel paese.