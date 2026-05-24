Circumvesuviana principio d' incendio sul vagone

Da napolitoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stato segnalato un principio di incendio su un vagone della linea Eav Napoli-Poggiomarino della Circumvesuviana. L’Ente Autonomo Volturno ha comunicato che la circolazione tra le stazioni di Scafati e Pompei Santuario è ripresa regolarmente. Non sono stati riportati feriti o danni significativi. La circolazione è stata temporaneamente interrotta durante le operazioni di gestione dell’incendio.

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Principio d'incendio lungo la linea Eav Napoli-Poggiomarino della Circumvesuviana. A renderlo noto è l'Ente Autonomo Volturno, che in una nota sottolinea come "la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Scafati e Pompei Santuario è ripresa regolarmente". Ancora problemi tecnici tra Nola e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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