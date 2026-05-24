Circumvesuviana principio d' incendio sul vagone

Notizia in breve

È stato segnalato un principio di incendio su un vagone della linea Eav Napoli-Poggiomarino della Circumvesuviana. L’Ente Autonomo Volturno ha comunicato che la circolazione tra le stazioni di Scafati e Pompei Santuario è ripresa regolarmente. Non sono stati riportati feriti o danni significativi. La circolazione è stata temporaneamente interrotta durante le operazioni di gestione dell’incendio.