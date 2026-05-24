Ciociaria Terra di Pace | scuole e associazioni in piazza a Frosinone contro i conflitti

Notizia in breve

A Frosinone, scuole e associazioni hanno partecipato a una manifestazione pubblica contro i conflitti armati, organizzata nel centro cittadino. L'evento ha visto la presenza di diverse voci e iniziative artistiche, con l’obiettivo di esprimere il desiderio di pace in un momento in cui i conflitti sono diffusi. La manifestazione ha coinvolto studenti, associazioni e cittadini, che si sono riuniti per condividere messaggi di solidarietà e speranza.