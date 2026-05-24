Ciociaria Terra di Pace | scuole e associazioni in piazza a Frosinone contro i conflitti

Da frosinonetoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Frosinone, scuole e associazioni hanno partecipato a una manifestazione pubblica contro i conflitti armati, organizzata nel centro cittadino. L'evento ha visto la presenza di diverse voci e iniziative artistiche, con l’obiettivo di esprimere il desiderio di pace in un momento in cui i conflitti sono diffusi. La manifestazione ha coinvolto studenti, associazioni e cittadini, che si sono riuniti per condividere messaggi di solidarietà e speranza.

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Un mosaico di voci, sensibilità e manifestazioni artistiche, unite da un unico grande obiettivo: ribadire il desiderio di pace in un'epoca storica segnata dalla normalizzazione della guerra. È questo il bilancio della manifestazione "Ciociaria Terra di Pace", andata in scena ieri nel capoluogo. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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