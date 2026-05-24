Cinque milioni di euro per la mobilità Lattuca | Ottenuti grazie al titolo di co-capoluogo di provincia

Il Ministero dell’Ambiente ha assegnato a Cesena cinque milioni di euro per la mobilità urbana sostenibile. La somma deriva dal nuovo Programma integrato dedicato a questo settore. Lattuca ha dichiarato che i fondi sono stati ottenuti grazie al riconoscimento di co-capoluogo di provincia. La cifra sarà destinata a progetti di mobilità sostenibile in città.

Il Ministero dell’Ambiente ha assegnato a Cesena cinque milioni di euro nell’ambito del nuovo Programma integrato dedicato alla mobilità urbana sostenibile. Il sindaco Enzo Lattuca evidenzia il finanziamento come risultato concreto del riconoscimento di Cesena come co-capoluogo provinciale, ottenuto il 30 gennaio 2024: senza questo passaggio istituzionale, infatti, il Comune non avrebbe potuto accedere al finanziamento riservato per legge a Città metropolitane e capoluoghi di Provincia. Le risorse – specifica l’amministrazione comunale –serviranno a finanziare interventi sul trasporto pubblico locale, sulla logistica sostenibile e sulle politiche di contrasto all’inquinamento atmosferico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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