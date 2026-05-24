Cinque candidati per appena 340 elettori
Cinque candidati si sfidano per 340 elettori a Scheggino, in Valnerina. Il paese torna alle urne per eleggere il nuovo sindaco, dopo che in passato c’è stata anche una sola lista. Questa volta, si registra probabilmente il record di candidati in un’unica tornata elettorale. La consultazione avviene in un contesto di attesa, con i cittadini chiamati a scegliere tra più opzioni per il ruolo di primo cittadino.
Anche Scheggino torna alle urne per eleggere il nuovo sindaco. Se in passato nel borgo della Valnerina c’è stata anche una sola lista, questa volta si tocca probabilmente il record dei candidati. Sono ben cinque ed alcuni sono neanche residenti nel Comune. All’anagrafe poco più di 400 persone per 340 elettori che saranno chiamati a scegliere tra ben cinque candidati a sindaco e 41 aspiranti al consiglio comunale. I numeri parlano di un candidato ogni dieci cittadini, ma il dato scende se si prendono in considerazione i soli aventi diritto al voto. Tra i cinque candidati c’è il sindaco uscente Fabio Dottori (Uniti per Scheggino), 57enne che punta al secondo mandato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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