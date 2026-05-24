Anche Scheggino torna alle urne per eleggere il nuovo sindaco. Se in passato nel borgo della Valnerina c’è stata anche una sola lista, questa volta si tocca probabilmente il record dei candidati. Sono ben cinque ed alcuni sono neanche residenti nel Comune. All’anagrafe poco più di 400 persone per 340 elettori che saranno chiamati a scegliere tra ben cinque candidati a sindaco e 41 aspiranti al consiglio comunale. I numeri parlano di un candidato ogni dieci cittadini, ma il dato scende se si prendono in considerazione i soli aventi diritto al voto. Tra i cinque candidati c’è il sindaco uscente Fabio Dottori (Uniti per Scheggino), 57enne che punta al secondo mandato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cinque candidati per appena 340 elettori

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