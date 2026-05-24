L’edizione 2026 del Festival di Cannes si è conclusa, con la proclamazione dei vincitori. Durante la manifestazione sono stati premiati diversi film e registi provenienti da vari paesi, in un evento che ha richiamato numerosi professionisti del settore cinematografico. La cerimonia si è svolta alla fine della settimana, con le premiazioni che hanno coinvolto diverse categorie. La manifestazione ha visto la partecipazione di attori, registi e produttori di rilievo internazionale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un’edizione di grande cinema al Festival di Cannes. Si è conclusa l’edizione 2026 del Festival di Cannes, che anche quest’anno ha riunito alcuni dei nomi più importanti del cinema mondiale. La cerimonia finale di ieri, sabato, 23 maggio, ha decretato i vincitori delle principali categorie, confermando un palmarès ricco e variegato. Il premio più ambito, la Palma d’Oro, è stato assegnato a “Fjord” del regista Cristian Mungiu, nella foto d’apertura, uno dei riconoscimenti più attesi dell’intera manifestazione. I premi principali della selezione ufficiale. Tra i titoli più apprezzati della giuria spicca “The Dreamed Adventure” di Valeska Grisebach, che si è aggiudicato il Premio della Giuria, confermando l’attenzione verso opere dal forte impatto autoriale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Cinema, Cannes 2026: tutti i vincitori del Festival

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A CANNES e tutto un ex aequo: i vincitori

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