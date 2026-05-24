È morto l’attore noto per ruoli in “Il giorno più lungo” e “Andromeda”. La sua carriera si è svolta principalmente negli anni Sessanta e Settanta, diventando uno dei volti più riconoscibili del cinema e della televisione americana di quel periodo. La sua scomparsa segna la perdita di un protagonista di quegli anni, senza ulteriori dettagli sulla causa o sulla data.

Il cinema e la televisione americana degli anni Sessanta e Settanta perdono uno dei loro volti più riconoscibili. È morto all’età di 84 anni l’attore canadese Peter Helm, interprete di film celebri come “Il giorno più lungo” e “Andromeda” e presenza costante in alcune delle serie tv più amate della televisione statunitense. Helm si è spento nel sonno nella sua abitazione di West Hills, a Los Angeles. La notizia della scomparsa è stata confermata dall’amico David Timmerman al magazine americano The Hollywood Reporter. Con il suo volto elegante e il profilo da perfetto attore hollywoodiano dell’epoca, Peter Helm aveva attraversato alcuni dei momenti più iconici della televisione e del cinema americano, lavorando accanto a grandi star e prendendo parte a produzioni rimaste nella memoria di intere generazioni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Cinema: addio a Peter Helm, volto di “Il giorno più lungo” e “Andromeda”

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