Ciclismo Lorenzini e Rambelli i più bravi nel Giro dei due Bacini

Notizia in breve

Il 43° Giro dei Due Bacini-Trofeo Giuseppe Amatucci si è svolto a Viaccia, con un’alta partecipazione di ciclisti. La gara è stata organizzata dalla locale Ciclistica e patrocinata dal Comune di Prato. Tra i partecipanti, i migliori sono stati Lorenzini e Rambelli, che si sono distinti nelle rispettive categorie. La competizione si è conclusa senza incidenti, e i premi sono stati consegnati ai vincitori.