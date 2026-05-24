Ciclismo Lorenzini e Rambelli i più bravi nel Giro dei due Bacini
Il 43° Giro dei Due Bacini-Trofeo Giuseppe Amatucci si è svolto a Viaccia, con un’alta partecipazione di ciclisti. La gara è stata organizzata dalla locale Ciclistica e patrocinata dal Comune di Prato. Tra i partecipanti, i migliori sono stati Lorenzini e Rambelli, che si sono distinti nelle rispettive categorie. La competizione si è conclusa senza incidenti, e i premi sono stati consegnati ai vincitori.
Prato, 24 maggio 2026 – Grande successo di partecipazione per il 43° Giro dei Due Bacini-Trofeo Giuseppe Amatucci, tradizionale appuntamento organizzato a Viaccia dalla locale Ciclistica con il patrocinio del Comune di Prato. Sono stati 700 i numeri consegnati ai concorrenti ed i più bravi di tutti nei tratti in salita cronometri sono risultati Piero Lorenzini della Hicari Stemax sul percorso lungo della Gran Fondo, e Fabrizio Rambelli della Asd San Patrizio su quello medio. E’ stata un’edizione con novità in quanto i percorsi erano quegli storici con la collina pistoiese nel finale dopo il passaggio lungo la Val di Bisenzio ed anche dalla zona di Cavarzano. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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