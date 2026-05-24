Durante un controllo in una palestra di Cibali, le forze dell'ordine hanno sequestrato sostanze anabolizzanti e denunciato il titolare per detenzione di queste sostanze illegali. L’operazione, coordinata dalla Polizia di Stato, ha coinvolto vari punti della città nel quadro di controlli mirati a contrastare attività illecite diffuse sul territorio.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli coordinati sul territorio cittadino. La Polizia di Stato ha messo in atto un’operazione di controllo su vasta scala, interessando diversi punti della città con l’obiettivo di prevenire e contrastare fenomeni di illegalità diffusa. L’attività è stata coordinata dal Commissariato “Centrale” e ha visto la partecipazione di diverse unità operative, tra cui la squadra cinofili dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, il Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale” e le sezioni “Annona” e “Viabilità” della Polizia Locale di Catania. Verifiche nelle attività commerciali del centro storico. Nel cuore del centro storico, gli agenti del Commissariato “Centrale” insieme alla Polizia Locale annonaria hanno effettuato controlli in cinque esercizi commerciali. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Cibali, sequestrata una palestra, denunciato il titolare per detenzione di anabolizzanti

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