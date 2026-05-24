Ciao Maschio | Facchinetti Miccio e Brumotti sul tema del Mai mai

? Domande chiave Come influenzerà il dibattito tra chirurgia e sport la visione del pubblico?. Chi porterà il rap nel confronto sulla resilienza maschile?. Perché la musica dance è stata scelta per unire le generazioni?. Come gestirà la Rai il vuoto lasciato dalla fine della stagione?.? In Breve Partecipazione del chirurgo Giovanni Angiolini e performance rap di Edoardo Tavassi.. Esibizioni musicali delle Swingeresse con brani di Nannini, Abba e Village People.. Programma in onda sabato 23 maggio 2026 alle ore 17:10 su Rai 1.. Analisi della strategia Rai per colmare il divario generazionale nel palinsesto pomeridiano.. Sabato 23 maggio 2026, alle ore 17:10 su Rai 1, Nunzia De Girolamo conduce l’ultimo appuntamento stagionale di Ciao Maschio, un format dedicato all’universo maschile che ha occupato la fascia del sabato pomeriggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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