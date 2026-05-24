Ciao Maschio | Facchinetti Miccio e Brumotti sul tema del Mai mai
? Domande chiave Come influenzerà il dibattito tra chirurgia e sport la visione del pubblico?. Chi porterà il rap nel confronto sulla resilienza maschile?. Perché la musica dance è stata scelta per unire le generazioni?. Come gestirà la Rai il vuoto lasciato dalla fine della stagione?.? In Breve Partecipazione del chirurgo Giovanni Angiolini e performance rap di Edoardo Tavassi.. Esibizioni musicali delle Swingeresse con brani di Nannini, Abba e Village People.. Programma in onda sabato 23 maggio 2026 alle ore 17:10 su Rai 1.. Analisi della strategia Rai per colmare il divario generazionale nel palinsesto pomeridiano.. Sabato 23 maggio 2026, alle ore 17:10 su Rai 1, Nunzia De Girolamo conduce l’ultimo appuntamento stagionale di Ciao Maschio, un format dedicato all’universo maschile che ha occupato la fascia del sabato pomeriggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Temi più discussi: Rai 1, oggi ultimo appuntamento per Ciao Maschio con Francesco Facchinetti e Enzo Miccio; Ciao Maschio oggi in tv sabato 23 maggio: tra gli ospiti dell'ultima puntata Enzo Miccio e Francesco Facchinetti; Ciao Maschio, ultima puntata il 23 maggio: tema Mai dire mai con Facchinetti, Miccio, Brumotti e Angiolini; Ciao Maschio tra rinascita e riscatto con Gabriel Garko, Samuel Peron e Paride Vitale.
Edoardo che riceve i complimenti di Facchinetti e Enzo Miccio su Rai 1 #ciaomaschio x.com
L'ultimo Backstage dell'ultima puntata di CIAO MASCHIO, in onda su Rai1 domani pomeriggio alle 17:10, con Nunzia De Girolamo , Edoardo Tavassi e i suoi ospiti: Francesco Facchinetti , Dott. Giovanni Angiolini , Enzo Miccio , Abbombazza 100% Brumotti e facebook
Ciao Maschio, ospiti dell’ultima puntata del 23 maggio 2026 con Nunzia De GirolamoIl viaggio di Ciao Maschio arriva al suo gran finale. Sabato 23 maggio 2026, alle 17.10 su Rai 1, Nunzia De Girolamo saluta la settima edizione del talk ... ilsipontino.net
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