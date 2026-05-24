Durante gara 3 dei playout di Serie A2 di basket, Landi è stato colpito con pugni in faccia, riportando 11 punti di sutura. Borra è stato squalificato per tre partite a causa della rissa scoppiata tra i giocatori. La partita si è conclusa con il coinvolgimento di più atleti e con sanzioni disciplinari per alcuni di loro. Nessun dettaglio sui provvedimenti contro altri partecipanti o eventuali complicazioni ulteriori.

Tre giornate di squalifica per Jacopo Borra dopo la rissa scoppiata durante gara 3 dei playout di Serie A2 di basket tra Roseto e Ruvo di Puglia. Il giudice sportivo ha punito il pivot della Crifo Wines per quanto accaduto venerdì sera al PalaMaggetti, nella sfida vinta dagli abruzzesi 100-84 che ha riaperto la serie salvezza, fino a quel momento sul 2-0 per i pugliesi. Borra non scenderà più in campo in questi playout, visto che la retrocessione si decide al meglio delle 5 gare. Secondo il dispositivo disciplinare, Borra ha colpito “in modo plateale e ripetutamente con dei pugni in viso ” Aristide Landi mentre il giocatore rosetano si trovava a terra dopo un contatto sotto canestro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Choc ai playout di A2 di basket: Landi colpito con pugni in faccia, 11 punti di sutura. Tre giornate di squalifica a Borra

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