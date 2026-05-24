Dopo la partita, un dirigente ha commentato la prestazione degli Under 23, sottolineando che i giovani hanno fornito un contributo importante. Ha aggiunto che affrontare il Bologna non era semplice e che la squadra ha mostrato determinazione durante il match. La partita si è conclusa con un punteggio di 3-3, evidenziando l’impegno dei più giovani in campo.

di Paolo Moramarco Chivu a Radio Rai ha commentato il post partita del 3-3 contro il Bologna, soffermandosi sulla prestazione degli Under 23 scesi in campo. Intervistato da Radio RAI dopo l’ ultima partita di campionato contro il Bologna, l’allenatore dell’ Inter, Cristian Chivu, ha lodato i suoi giocatori per l’orgoglio e la grinta dimostrata, evidenziando il contributo dei giovani subentrati dalla squadra Under 23. SPIRITO DI SQUADRA – «Oggi non era semplice giocare, quando stacchi la spina è difficile riattaccarla. Ma il merito è loro perché ci hanno creduto fino in fondo tirando fuori un po’ d’orgoglio». GIOVANI IN PRIMA SQUADRA – «I giovani hanno dato il loro contributo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Chivu a Radio Rai: «I giovani hanno dato il loro contributo, contro il Bologna non era facile»

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