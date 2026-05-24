chiusa dal sindaco

Il sindaco ha firmato un’ordinanza di chiusura per una casa di riposo per anziani non autorizzata. La decisione arriva dopo un’ispezione dei carabinieri del Nas, che avevano segnalato l’attività abusiva. La struttura, situata nel centro del paese, era operativa senza le necessarie autorizzazioni e senza rispettare le norme di sicurezza. La chiusura è immediata e senza preavviso, per garantire la sicurezza degli ospiti e rispettare le normative vigenti.

POLINO Il sindaco Remigio Venanzi chiude con ordinanza una casa di riposo per anziani abusiva, come segnalato dai carabinieri del Nas. "Presso il menzionato immobile - si legge nel provvedimento è stata attivata e risulta in esercizio una struttura socioassistenziale a carattere residenziale per anziani in totale assenza di autorizzazione all’apertura e al funzionamento, nonché dei requisiti minimi strutturali e organizzativi previsti dal regolamento regionale dell’Umbria n. 162012. Al momento del controllo erano presenti n. 16 ospiti anziani, di cui uno residente nel comune di Polino. A seguito di contestuale valutazione multidimensionale... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Ospedaletto. Strada chiusa, il Sindaco pronto ad incatenarsi

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