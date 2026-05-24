La libreria Hoepli ha chiuso le sue porte, con clienti che ricordano un episodio degli anni ’90. A quattro anni, un ragazzo fu sollevato in braccio da Lothar Matthäus, vincitore del Pallone d’Oro e campione del mondo con la Germania. In un giorno di chiusura, sono stati incassati circa 30mila euro. La libreria ha detto addio con un saluto ai clienti, che conservano il ricordo di quell’incontro e di altri eventi passati.

di Andrea Gianni Il ricordo torna agli anni ’90, quando Jacopo Gandini, a quattro anni, fu preso in braccio da Lothar Matthäus vincitore del Pallone d’Oro, dei Mondiali con la Germania e dello Scudetto con l’Inter, alla Hoepli per presentare un suo libro. "Mio padre, Patrizio, era uno storico libraio e la Hoepli era come la mia casa, qui ci sono i ricordi di una vita", racconta mostrando la foto del libro autografato. Gianni Perini ha iniziato a lavorare alla Hoepli quando aveva 23 anni, ora ne ha 65 e si prepara alla pensione mentre per gli altri colleghi più giovani si apre la cassa integrazione per 24 mesi. "Ricordo clienti come Riccardo Muti, Raul Cremona, Roberto Baggio o Giacomo Poretti – sottolinea – è un giorno triste, tutto questo si poteva evitare". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Chiude la Hoepli, il saluto dei clienti : "Qui Matthäus mi prese in braccio". In un giorno incassati 30mila euro

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