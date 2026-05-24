Chiffi e Bindoni impegnati nella finale di Conference League | festeggeranno gli arbitri di Forlì in videocollegamento
Daniele Chiffi e Daniele Bindoni sono impegnati nella finale di Conference League. Inizialmente previsti come ospiti d’onore alla festa di fine stagione della sezione Aia di Forlì, in programma martedì al Grand Hotel Castrocaro, non parteciperanno di persona. La loro presenza sarà sostituita da un collegamento in videoconferenza.
Saranno impegnati nella finale di Conference League. Daniele Chiffi e Daniele Bindoni, inizialmente attesi tra gli ospiti d’onore della tradizionale festa di fine stagione della sezione Aia di Forlì, in programma martedì al Padiglione delle Feste del Grand Hotel Castrocaro, non potranno. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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