Chiffi e Bindoni impegnati nella finale di Conference League | festeggeranno gli arbitri di Forlì in videocollegamento

Notizia in breve

Daniele Chiffi e Daniele Bindoni sono impegnati nella finale di Conference League. Inizialmente previsti come ospiti d’onore alla festa di fine stagione della sezione Aia di Forlì, in programma martedì al Grand Hotel Castrocaro, non parteciperanno di persona. La loro presenza sarà sostituita da un collegamento in videoconferenza.