A Chieti sono in corsa sei candidati con venti liste. Gli elettori si apprestano a votare per eleggere il nuovo sindaco, con la sfida che si annuncia aperta. La domanda principale riguarda chi riuscirà a ottenere oltre il 50% dei voti al primo turno. Se nessuno raggiunge questa soglia, si andrà al ballottaggio tra i due candidati più votati. Le urne sono aperte e le operazioni di voto sono in corso.

? Punti chiave Chi riuscirà a superare la soglia del 50% al primo turno?. Quali candidati potrebbero spingere la sfida direttamente al ballottaggio?. Come influenzerà la frammentazione delle liste la futura giunta comunale?. Quando verranno pubblicati i primi dati ufficiali sull'affluenza alle urne?.? In Breve Ballottaggio previsto tra il 7 e l'8 giugno se nessun candidato supera il 50%.. In campo 6 candidati, 20 liste e 585 consiglieri comunali per Palazzo d'Achille.. Candidati includono Amoroso, Carbone, Cascini, Colantonio, Legnini e Sicari con diverse coalizioni.. Votazioni proseguono lunedì 25 maggio dalle 7 alle 15 con spoglio immediato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Chieti al voto: 6 candidati e 20 liste per il nuovo sindaco

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Elezioni Provincia Chieti – Due i candidati

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