Chiesa in lutto morto monsignor Mario Milano

È deceduto a 90 anni monsignor Mario Milano, ex vescovo della diocesi di Aversa fino al 2011. Dopo essere stato ordinato vescovo, ha ricevuto l'incarico dall'allora papa Giovanni Paolo II. Dal 1990 al 1998 ha guidato l’arcidiocesi di Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia.

Si è spento a 90 anni monsignor Mario Milano, vescovo della diocesi di Aversa sino al 2011. In precedenza, dopo essere stato ordinato vescovo dall'allora papa, Giovanni Paolo II, aveva guidato dal 1990 al 1998 l'arcidiocesi di Sant'Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia.Da decenni aveva deciso. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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